Nel corso del podcast Falsissimo, Fabrizio Corona ha parlato di Belen Rodriguez, commentando la sua recente partecipazione a un programma televisivo. Corona ha affermato che dietro questa apparizione ci siano accordi con il mondo dello spettacolo e il potere mediatico, suggerendo che ci siano motivazioni nascoste dietro alla presenza della showgirl in televisione. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione degli ascoltatori e dei media.

Nel podcast Falsissimo, Fabrizio Corona accende i riflettori su Belen Rodriguez dopo la sua apparizione ad Amici, sostenendo che dietro ci sia una precisa strategia mediatica. Ieri sera Fabrizio Corona ha condiviso sui social una nuova puntata del suo podcast Falsissimo. Nel nuovo episodio, l'ex fotografo ha deciso di chiudere definitivamente il caso legato a Alfonso Signorini, aprendo invece un nuovo capitolo dedicato alla sua ex, Belen Rodriguez. Secondo quanto dichiarato, la showgirl sarebbe scesa a compromessi con il potere in occasione della sua recente ospitata ad Amici. Corona evita problemi con la Procura e cambia obiettivo Nell'ultima puntata dedicata all'ex conduttore del Grande Fratello Vip, Corona ha fatto un riepilogo delle precedenti "puntate", senza però aggiungere nuovi elementi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Fabrizio Corona contro Belen a sorpresa: "Accordi col potere, ora parlo io"

Fabrizio Corona, la nuova inchiesta è su Belen: "Sei scesa a patti col potere, ora tocca a te"Nell'ultima puntata di "Falsissimo" l'ex re dei paparazzi archivia il capitolo Signorini e cambia bersaglio.

Alfonso Signorini rompe il silenzio su Fabrizio Corona: “Ora parlo io”Alfonso Signorini ha scelto di parlare, per la prima volta in modo diretto, dopo settimane di silenzio e di assenza dalla scena pubblica.

Fabrizio Corona smentito da Belen Rodriguez: intervistata da Fazio parla Maria De Filippi

Temi più discussi: Fabrizio Corona, la nuova inchiesta è su Belen: Sei scesa a patti col potere, ora tocca a te; Corona, a Falsissimo va in onda la misoginia; Fabrizio Corona vince in parte su Signorini: è stato confermato dal tribunale di Milano; Falsissimo, la resa dei conti di Corona.

Fabrizio Corona contro Belen a sorpresa: Accordi col potere, ora parlo ioNel podcast Falsissimo, Fabrizio Corona accende i riflettori su Belen Rodriguez dopo la sua apparizione ad Amici, sostenendo che dietro ci sia una precisa strategia mediatica. movieplayer.it

Fabrizio Corona, la nuova inchiesta è su Belen: Sei scesa a patti col potere, ora tocca a teNell'ultima puntata di Falsissimo l'ex re dei paparazzi archivia il capitolo Signorini e cambia bersaglio. Un cambio di rotta che spiazza, visto il legame con lega l'ex re dei paparazzi alla showgir ... today.it

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