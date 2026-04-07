Fabrizio Corona la nuova inchiesta è su Belen | Sei scesa a patti col potere ora tocca a te

Fabrizio Corona ha annunciato di aver archiviato l’indagine sul cosiddetto sistema Signorini, concentrandosi ora su un’altra vicenda. La nuova inchiesta riguarda Belen, con Corona che avrebbe affermato:

Nell'ultima puntata di "Falsissimo" l'ex re dei paparazzi archivia il capitolo Signorini e cambia bersaglio. Un cambio di rotta che spiazza, visto il legame con lega l'ex re dei paparazzi alla showgirl Fabrizio Corona chiude (davvero) il capitolo sul “presunto sistema Signorini”, ma mentre archivia l’inchiesta apre già la porta alla prossima. L’ultima puntata di Falsissimo, pubblicata ieri sera, in 12 ore ha superato le 250 mila visualizzazioni. Nei contenuti, Corona torna a ripercorrere quanto già raccontato nelle puntate precedenti senza aggiungere elementi nuovi di rilievo, ribadendo però che questa è “ufficialmente” l’ultima uscita sul tema. 🔗 Leggi su Today.it

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