Terminate le puntate di Falsissimo sul "sistema Signorini", la nuova inchiesta di Fabrizio Corona sarà contro la sua ex fidanzata Archiviata "l'inchiesta" sul cosiddetto "sistema Signorini", Fabrizio Corona ha nel mirino Belen Rodriguez. "Sei scesa a patti col potere, ora tocca a te", ha dett. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Fabrizio Corona contro Belen Rodriguez, la nuova inchiesta dopo Signorini "sarà su di lei": "Sei scesa a patti col potere, ora tocca a te"

Fabrizio Corona, la nuova inchiesta è su Belen: "Sei scesa a patti col potere, ora tocca a te"Nell'ultima puntata di "Falsissimo" l'ex re dei paparazzi archivia il capitolo Signorini e cambia bersaglio.

Fabrizio Corona torna ad accusare, ma questa volta punta inaspettatamente su Belen: “Sei scesa a patti col potere, ora parlo io”Fabrizio Corona è tornato a parlare di Belen Rodriguez nell’ultima puntata di Falsissimo e nel chiudere la vicenda Alfonso Signorini, ha fatto il...

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Temi più discussi: Fabrizio Corona contro Belen a sorpresa: Accordi col potere, ora parlo io; Fabrizio Corona, la nuova inchiesta è su Belen: Sei scesa a patti col potere, ora tocca a te; Cosa ha detto Fabrizio Corona nell'ultima puntata di Falsissimo: attacchi a La Russa, Lucarelli, Fedez, Blasi; Corona, a Falsissimo va in onda la misoginia.

Fabrizio Corona, la nuova inchiesta è su Belen: Sei scesa a patti col potere, ora tocca a teNell'ultima puntata di Falsissimo l'ex re dei paparazzi archivia il capitolo Signorini e cambia bersaglio. Un cambio di rotta che spiazza, visto il legame con lega l'ex re dei paparazzi alla showgir ... today.it

Cosa ha detto Fabrizio Corona nell’ultima puntata di Falsissimo: attacchi a La Russa, Lucarelli, Fedez, BlasiL'ultima puntata di Falsissimo. Fabrizio Corona chiude il caso Signorini ma apre un fronte che è un tutto contro tutti: attacchi a Belen Rodriguez, Ilary ... fanpage.it

#FabrizioCorona per la prima volta contro #BelenRodriguez dopo la su ospitata ad #Amici: "Devo chiudere questa storia per continuare a fare informazione e darvi delle nuove inchieste. Toccherà anche a Belen, dopo che è scesa a patti, pagando il prezzo de - facebook.com facebook

Fabrizio Corona parla di Bastoni. x.com