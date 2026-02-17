a sanremo 2026 il rapper milanese porta la canzone italia starter pack

J-Ax è arrivato a Sanremo 2026 con il singolo “Italia starter pack” per il suo debutto come artista solista. La sua presenza ha suscitato curiosità tra il pubblico e i fan, che lo hanno accolto con entusiasmo. Per l’occasione, il rapper milanese si è presentato con un look curato e un sorriso sicuro, pronto a mostrare il suo nuovo progetto musicale. La prima sera ha già fatto parlare di sé, attirando l’attenzione dei media e dei partecipanti.

J -Ax a rriva all’Ariston per la prima volta come solista, e proprio per questo si è equipaggiato per bene. A Carlo Conti ha portato un «Sanremo Starter Pack, con dentro camomilla, tessera per il centro abbronzatura e cuffie per non sentire le stonature». Che dire? Non manca nulla. J-Ax e Fedez presentano “Comunisti col Rolex” X Leggi anche › Tiziano Ferro è il super ospite della prima serata di Sanremo Sarà anche un novellino per l’Ariston, ma J-Ax, 53 anni, ha le idee chiare, forte di una carriera trentennale e di basi molto solide: oltre 3 milioni di copie vendute tra attività da solista e con gli Articolo 31, 2 MTV Europe Music Awards (1998 e 2007) come Best Italian Act e tormentoni che superano mediamente i 100 milioni di ascolti su Spotify. 🔗 Leggi su Iodonna.it

