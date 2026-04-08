F1 2026 | tre summit ad aprile per salvare la velocità pura

A metà aprile, le squadre e gli organizzatori della Formula 1 si riuniranno in tre incontri per affrontare le criticità emerse nel regolamento tecnico del 2026. Le sessioni sono state programmate per discutere e trovare soluzioni ai problemi legati alla gestione dell’energia, che hanno influito sulle prestazioni in pista. L’obiettivo è intervenire prima dell’inizio della stagione, per garantire una migliore competitività e rispetto delle regole tecniche.

La Formula 1 ha pianificato tre sessioni di lavoro per il mese di aprile per correggere le falle tecniche del regolamento 2026, cercando di risolvere i problemi legati alla gestione energetica che penalizzano le prestazioni in pista. Il calendario delle corse prevede un vuoto totale di appuntamenti agonistici per tutto aprile. Tuttavia, l’attività si sposta nei centri decisionali, dove l’obiettivo è rimediare a una situazione che costringe i piloti a dare priorità al ripristino della carica delle batterie rispetto alla velocità pura. Il primo passo avverrà domani, giovedì 9 aprile. In questa occasione si riuniranno esclusivamente i responsabili tecnici delle scuderie per esaminare i dati raccolti durante i primi tre weekend della stagione e ipotizzare interventi rapidi o a medio termine. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - F1 2026: tre summit ad aprile per salvare la velocità pura Finanza, ad aprile summit a Napoli sulla riforma del TUF“Sono molto lieto di accogliere a Napoli la comunità scientifica del diritto dell’economia” dichiara Rossano “per discutere della riforma del TUF e... La notte cambia le strade: un incidente su tre avviene ad alta velocitàIl nuovo report del Cnr fotografa il rischio reale sulle strade italiane: nelle ore buie cambia tutto, non solo la visibilità. Argomenti più discussi: F1 | Si pensa al ritorno dei motori V8 (turbo o aspirati), ma è possibile prima del 2031?; F1 | I punti chiave sulle modifiche al regolamento: nel 2027 più importanza al motore endotermico?. F1, aprile decisivo per il regolamento 2026: tre summit tecniciTre incontri ad aprile tra team, FIA e F1 per analizzare e correggere le criticità tecniche del regolamento 2026 ... it.blastingnews.com La F1 fissa tre incontri nel mese di aprile per risolvere le criticità a livello tecnicoIl mese di aprile, come ben sappiamo, sarà completamente privo di appuntamenti per il Mondiale di Formula Uno 2026. Stiamo parlando solo della pista, ... oasport.it Il 18 aprile a Milano si dovrebbe svolgere il Remigration Summit, un evento che promuove l’idea di un’espulsione di massa delle persone straniere. C’è un ordine del giorno che chiede, sostanzialmente, di vietarlo. Per la Lega milanese, però, chiederlo è indic - facebook.com facebook 8/4/26. Summit del Mare 2026, Chioggia porta la sua esperienza in tema di “Salute Blu”. Sindaco Armelao: “Adesso voglio coinvolgere anche le Ulss 3, 4 e 5” Ieri a Ca’ Vendramin Calergi la presentazione della quinta edizione che si svolgerà il 9 ottobre in co x.com