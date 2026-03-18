Finanza ad aprile summit a Napoli sulla riforma del TUF

Il 9 e 10 aprile 2026 si terrà a Napoli, presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, un convegno dedicato alla riforma del TUF e alle prospettive evolutive del diritto dell’economia. L’evento vedrà la partecipazione di professionisti e studiosi del settore finanziario, che discuteranno delle novità legislative in arrivo e delle future direttrici di sviluppo nel campo.

“Sono molto lieto di accogliere a Napoli la comunità scientifica del diritto dell’economia” dichiara Rossano “per discutere della riforma del TUF e delle nuove sfide della regolazione dei mercati finanziari. È un momento importante di confronto tra studiosi e istituzioni su un tema oggi centrale per l’evoluzione dell’ordinamento finanziario“. “Come Presidente dell’ADDE sono particolarmente lieto di aver promosso questo incontro dedicato alla riforma del TUF. L’iniziativa conferma la vitalità della comunità scientifica del diritto dell’economia e la sua capacità di contribuire, con spirito critico e costruttivo, al dibattito sulle trasformazioni in atto nell’ ordinamento” afferma Sartori. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Ronaldinho sbarca su Netflix: in arrivo ad aprile la serie tv sulla leggenda del calcio brasilianaHaaland Barcellona, tutto falso? Arriva la smentita dell’agente: svelata la posizione del norvegese Lobotka Juve, lo slovacco valuta l’addio:... Giustizia, alla Sala del Saracino ad Arezzo il confronto sulla RiformaArezzo, 14 marzo 2026 – Giustizia, alla Sala del Saracino ad Arezzo il confronto sulla Riforma: Nevi (FI) , Palamara, Concia e i protagonisti del... Tutti gli aggiornamenti su Finanza ad aprile summit a Napoli sulla... Discussioni sull' argomento Banche, per Andrea Orcel e Luigi Lovaglio doppio appuntamento a Londra; Radica protagonista all’European Carbon Farming Summit 2026 nell’era della certificazione; Il TEAMZ Summit 2026 è ormai alle porte; Cina in rosso, tassi al rialzo, petrolio in corsa: Trump posticipa il summit con Xi. La Guardia di Finanza scopre lo scandalo del diesel truccato: denunciato il gestore facebook La Guardia di Finanza di Napoli ha scoperto a Torre Annunziata una stamperia clandestina di soldi falsi. Le fiamme gialle hanno sequestrato banconote false per un valore di 2,8 milioni di euro, ologrammi per tagli da 50 e 100 euro, cliché, telai, un pc con me x.com