Dopo le prime tre gare della stagione 2026 di Formula 1, Antonelli si trova in testa alla classifica piloti, mentre Verstappen e il duo della scuderia McLaren registrano un calo significativo nei punti accumulati rispetto all’anno precedente. La situazione nel campionato si sta delineando con un pilota che si distingue e altri che vedono ridursi le proprie possibilità di classifica. La classifica generale si sta modificando rapidamente, segnando un nuovo andamento rispetto alle stagioni passate.

Antonelli domina la classifica piloti dopo le prime tre tappe della stagione 2026, mentre Verstappen e il duo McLaren affrontano un drastico declino nei punteggi rispetto all’anno precedente. Il campionato di Formula 1 ha dato il via a una serie di ribaltamenti inaspettati. Il giovane Antonelli si è posizionato al vertice del Mondiale, registrando un incremento di 42 punti rispetto ai 30 ottenuti nel 2025, per un totale attuale di 72 unità. L’andamento positivo riguarda anche i due referenti della Ferrari. Uno di loro ha accumulato 63 punti, superando di 18 i 45 dell’anno scorso, mentre l’altro pilota del team di Maranello ha raggiunto quota 49, segnando un distacco positivo di 29 punti contro i 20 precedenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - F1 2026: Antonelli vola in vetta, crollo totale per Verstappen

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Antonelli conquista Suzuka e vola in testa al Mondiale C'è un momento in cui il talento smette di essere promessa e diventa realtà. Per Kimi Antonelli, quel momento è arrivato a Suzuka. Il giovane pilota italiano conquista la seconda vittoria in Formula 1 - facebook.com facebook

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