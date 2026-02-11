La giornata di test a Sakhir si è aperta con molte sorprese. Verstappen ha fatto segnare il miglior tempo, mostrando di essere già in forma, mentre Leclerc ha migliorato le sue prestazioni. Intanto, i team continuano a lavorare sui problemi di affidabilità, come quelli riscontrati da Aston Martin sulla power unit Honda, che ha avuto qualche problema di troppo. Si attende ora l’arrivo di Antonelli, che potrebbe portare novità importanti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.29 Aston Martin fermi e problemi sulla power unit Honda. 15.28 Leclerc gira in 1’38?5 e quindi a un 1? dai tempi di Verstappen, a parità di gomme, visto che entrambi stanno girando con le soft. 15.27 Verstappen in versione devastante. Dopo aver sbaragliato il campo nel time-attack, l’olandese velocissimo sui long run, girando più veloci di tutti 1?, sul passo dell’1’37”. 15.25 1’38?235 per Leclerc che ha abbassato il suo tempo rispetto all’ultima tornata. 15.23 Sale Leclerc in 1’38?774 con la sua SF-23. Il monegasco sta girando con gomme soft. 15.21 Leclerc gira, simulando passo gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Verstappen vola, Leclerc migliora. Si attende Antonelli

Questa mattina a Sakhir, Verstappen ha subito fatto parlare di sé durante il test invernale, mettendo in mostra tutta la sua velocità con la Red Bull.

Max Verstappen domina il test a Sakhir, con il tempo di 1:35.

