LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Antonelli si porta in vetta! Piastri e Verstappen inseguono Hamilton in crescita

Antonelli ha conquistato la vetta durante il test F1 a Sakhir, portando avanti un giro di installazione con gomme Proto. La sua posizione ha sorpreso, considerando che Piastri e Verstappen sono ancora in corsa per migliorare i tempi. Hamilton, dopo aver fatto un giro di prova, è tornato ai box per alcuni controlli. La sessione sta proseguendo con i piloti che cercano di affinare le proprie vetture in vista delle prossime gare. La situazione resta aperta e molto movimentata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.16 Un semplice installation-lap per Hamilton che torna ai box, mentre Antonelli torna in pista con gomme Proto. 16.15 Hamilton cambia gomme e si rilancia probabilmente per un nuovo time-attack. 16.13 Hamilton rientra ai box e c’è da lavorare in Ferrari nella gestione soprattutto del secondo settore. Da dire che Lewis ha ottenuto la miglior prestazione non con le gomme nello stato ideale. 16.11 Si rilancia Hamilton e in 1’33?928 si porta in quinta posizione, perdendo diverso tempo nel secondo e terzo settore. 16.08 Hamilton tenta anch’egli il time-attack, ma commette un errore poco dopo il primo settore. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Antonelli si porta in vetta! Piastri e Verstappen inseguono. Hamilton in crescita LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Piastri svetta, Verstappen in scia. Migliora Antonelli, Hamilton concentrato sul passo garaDurante i test a Sakhir, Piastri ha segnato il miglior tempo, mentre Verstappen si è mantenuto nelle sue scia. LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Piastri svetta, Verstappen in scia. Migliora Antonelli, Hamilton bene sul passo garaOscar Piastri ha stabilito il miglior tempo nel test di Sakhir, causando grande attenzione sulla McLaren. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Antonelli il migliore nell’ultima giornata! Hamilton veloce, ma si ferma per un problema tecnico; F1 test Bahrain-1 2026: chi guida e quando? I turni dei piloti nei tre giorni di prove; LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Ferrari davanti a tutti con Leclerc! McLaren solida, problemi per Red Bull e Mercedes; Test F1 Sakhir 2026 oggi in tv: orari 11 febbraio, programma, streaming. F1 LIVE, test in Bahrain in diretta: la McLaren vola, poi Verstappen e le Mercedes. Hamilton per il passo garaLa diretta della seconda giornata degli ultimi test della Formula 1 2026 a Sakhir in Bahrain: oggi la Ferrari manda in pista Hamilton ... fanpage.it LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: proseguono le sessioni per Antonelli e la FerrariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ... oasport.it La Formula 1 torna in pista a Sakhir per la seconda settimana di test prestagionali 2026: Automoto.it è in Bahrain con l’inviata Diletta Colombo per raccontarvi la cronaca in diretta, tra aggiornamenti, tempi e le prime indicazioni sulle nuove monoposto nel Day facebook George Russell chiude in vetta il Day-1 dei test di Sakhir. Leclerc e Hamilton concentrati sull’aerodinamica - x.com