Ex Stoppani svolta nel risanamento | rimosse 11mila tonnellate di rifiuti pericolosi

Un intervento di risanamento ha portato alla rimozione di 11.000 tonnellate di rifiuti pericolosi dall'ex fabbrica chimica tra Cogoleto e Arenzano. La struttura, operativa per più di cento anni e specializzata in derivati del cromo, è stata chiusa nel 2003 a causa di gravi problemi di inquinamento. Questa operazione rappresenta un passo importante per la messa in sicurezza dell'area.

Un passo avanti importante nella messa in sicurezza dell'ex Stoppani, la storica fabbrica chimica situata tra Cogoleto e Arenzano, specializzata in derivati del cromo, attiva per oltre un secolo e chiusa nel 2003 dopo aver causato gravi problemi di inquinamento. È stato infatti completato un. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Ex Stoppani, svolta nel risanamento: rimosse 11mila tonnellate di rifiuti pericolosi a CogoletoUn passo avanti importante nella messa in sicurezza dell'ex Stoppani, la storica fabbrica chimica situata tra Cogoleto e Arenzano, specializzata in... Napoli Pasqua: 1.500 tonnellate di rifiuti rimosse per i turistiIl Comune di Napoli ha gestito l’eccezionale volume di turisti durante le festività pasquali attraverso un piano operativo straordinario. Ex Stoppani a Cogoleto, passo avanti nella bonifica: smaltite 11mila tonnellate di rifiutiPresenti cromo esavalente e amianto crisotilo. Con l'intervento concluso passo avanti per lo smantellamento delle strutture della ex Stoppani ... genova24.it Stoppani, rimosse 11mila tonnellate di rifiuti pericolosiL’annuncio della commissaria per la bonifica, Cecilia Brescianini, alla conclusione di un’operazione da oltre 12 milioni di euro. Tra i materiali rimossi ... genova.repubblica.it