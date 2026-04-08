Ex Stoppani svolta nel risanamento | rimosse 11mila tonnellate di rifiuti pericolosi a Cogoleto

Nell'ambito del risanamento dell'ex fabbrica chimica situata tra Cogoleto e Arenzano, sono state rimosse 11.000 tonnellate di rifiuti pericolosi. La storica struttura, attiva per più di cento anni e specializzata in derivati del cromo, è stata chiusa nel 2003. L'intervento rappresenta un passo importante per la messa in sicurezza dell'area e la riduzione delle potenziali fonti di inquinamento.

Un passo avanti importante nella messa in sicurezza dell'ex Stoppani, la storica fabbrica chimica situata tra Cogoleto e Arenzano, specializzata in derivati del cromo, attiva per oltre un secolo e chiusa nel 2003 dopo aver causato gravi problemi di inquinamento. È stato infatti completato un. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Napoli Pasqua: 1.500 tonnellate di rifiuti rimosse per i turistiIl Comune di Napoli ha gestito l’eccezionale volume di turisti durante le festività pasquali attraverso un piano operativo straordinario. Firenze, maxi bonifica all’ex Poderaccio: rimosse 8 tonnellate di rifiuti abusiviNelle ultime operazioni, partite a dicembre scorso e concluse in questi giorni, “gli operatori di Plures Alia chiamati ad intervenire dal Comune di...