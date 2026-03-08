Preso di mira per mesi dal bullo | Mi chiedeva soldi ogni giorno 16enne trova il coraggio e denuncia

Un ragazzo di 16 anni di Ferrara ha deciso di denunciare un compagno di scuola che per mesi gli chiedeva soldi ogni giorno, ripetendo che ciò che era suo diventava anche suo. La vittima ha trovato il coraggio di parlare e ha portato la situazione all’attenzione delle autorità. La vicenda si è svolta all’interno di un istituto scolastico della città.

Ferrara, 8 marzo 2026 – “Quello che è tuo, è mio” ripeteva sempre quel compagno di scuola, pretendendo denaro da un ragazzino di 16 anni, che frequentava lo stesso istituto di Ferrara. Un centinaio di euro in tutto (ma la cifra è ancora da quantificare). Il sedicenne gli dava tutto quello che aveva in tasca. Per minacciarlo qualche volta il bullo ha fatto capire che avrebbe alzato le mani, ma il più delle volte non c’era stato neanche bisogno, bastava il timore per quel ragazzo più forte di cui era diventato succube per dargli quello che voleva. L’incontro sul bullismo dei carabinieri Le vessazioni sono durate sei mesi, finché il 16enne ha partecipato a un incontro sul bullismo organizzato dai carabinieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

