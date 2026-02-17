Atletica Dongmo e Succo brillano ad Ancona | bronzo e record U18 l’Italia guarda a Rieti

Franca Dongmo ha portato a casa un bronzo nel salto triplo ai Campionati italiani allievi indoor di atletica leggera a Ancona, portando il record U18 e attirando l’attenzione sulla crescita dell’atletica italiana. La sua prestazione, che ha sorpreso gli esperti, si è verificata nel palazzetto di Ancona, durante una competizione molto sentita tra giovani promesse.

Dongmo sul Podio e Record al PalaCasali: L’Atletica Italiana Rinasce dalle Marche. Ancona, 17 febbraio 2026 – Franca Dongmo ha conquistato una medaglia di bronzo nel salto triplo ai Campionati italiani allievi indoor di atletica leggera, tenutisi al PalaCasali di Ancona. La giovane atleta della Sef Stamura ha confermato il suo talento, ottenendo un risultato che le apre le porte verso i Campionati Europei U18 di Rieti. La manifestazione è stata inoltre teatro di un primato mondiale under 18 stabilito da Alessia Succo nei 60 ostacoli. Una Medaglia di Bronzo Conquistata con Determinazione. La performance di Franca Dongmo, 17 anni, è arrivata al termine di una stagione segnata da difficoltà fisiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

Cristina Morelli e Benedetta Federici hanno portato all’Atletica Studentesca Andrea Milardi due medaglie ai Campionati Italiani Allievi indoor di Ancona, dove hanno conquistato rispettivamente un argento negli 800 metri e un bronzo nel salto in lungo.

Alessia Succo, giovane promessa dell’atletica italiana, sta spingendo la nuova generazione verso il successo con l’obiettivo di conquistare la medaglia d’oro agli Europei under 18 del 2026 a Rieti.

