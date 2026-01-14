euphoria il ritorno del culto che ha riscritto il teen drama

Euphoria torna con nuove stagioni, confermando il suo ruolo di riferimento nel panorama dei teen drama. Dopo quattro anni di assenza, il suo ritorno rappresenta un evento rilevante per gli appassionati del genere, mantenendo intatto il suo stile distintivo e la capacità di riflettere le sfide dell’adolescenza. In questa guida, scoprirai le novità, i temi principali e il motivo per cui Euphoria continua a essere un punto di riferimento nel mondo della serialità.

Quattro anni in televisione non sono una pausa: sono un’era geologica. Eppure, quando si parla di Euphoria, il tempo si comporta diversamente. La serie HBO creata da Sam Levinson, divenuta nel frattempo un culto globale, un atlante emotivo della Generazione Z e un laboratorio estetico che ha ridefinito l’immagine televisiva del desiderio, del trauma e dell’identità, torna finalmente con la sua terza stagione, in arrivo dal 13 aprile su Sky e in streaming su NOW, in contemporanea con gli Stati Uniti. Otto episodi che promettono di riscrivere ancora una volta il linguaggio del teen drama — un genere che Euphoria ha elevato a tragedia contemporanea, estetica pura, specchio acuminato della fragilità. 🔗 Leggi su Panorama.it

