In arrivo su Sky e NOW Beverly Hills 90210 il precursore di tutti i teen drama

Da nerdpool.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Su Sky e NOW arriverà “Beverly Hills 90210”, una delle serie più iconiche degli anni ’90. Iniziata negli Stati Uniti il 4 ottobre 1990, questa produzione ha totalizzato dieci stagioni e ha influenzato molti dei teen drama successivi. La serie ha riscosso un grande successo internazionale, diventando un punto di riferimento per un’intera generazione.

Prima di tutti i teen drama contemporanei c’era lei:  BEVERLY HILLS, 90210, l’iconica serie in dieci stagioni, che ha debuttato negli Stati Uniti il 4 ottobre 1990, che in breve tempo si è affermata come fenomeno globale. Creata da Darren Star, è diventata un autentico cult generazionale, capace di marchiare in maniera indelebile l’immaginario televisivo degli anni ’90 e non solo. La serie che ha lanciato star internazionali come Jason Priestley, Jennie Garth e i compianti Shannen Doherty e Luke Perry arriverà con  tutte le sue dieci stagioni dal 3 aprile su Sky e in streaming su NOW: per la prima volta dal 2001 in Italia, l’intero cofanetto on demand, in alta definizione e nel formato 16:9. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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