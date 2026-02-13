Hailey Bieber ha attirato l’attenzione sul red carpet di Sydney durante la première di

H ailey Bieber ha saputo come farsi notare sul red carpet di Sydney per la première di Cime Tempestose. Sexy, sofisticata e audace, la modella e influencer ha scelto un abito che gioca con trasparenze e dettagli di pizzo ricamati e dialoga perfettamente con l’estetica gotico-erotica del film di E merald Fennell. Hailey Bieber: i maternity look. guarda le foto Il look super audace di Hailey Bieber. Per l’evento australiano, Bieber ha indossato un abito completamente trasparente in pizzo nero, con reggiseno a vista foderato in tulle. Il bustino è strutturato con cuciture verticali, seguendo le curve del corpo senza costringerlo, mentre il profondo scollo a V mette in risalto il décolleté con delicatezza. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sul red carpet australiano di "Cime Tempestose", Hailey Bieber sceglie un look gotico e audace tra trasparenze eleganti e dettagli couture

