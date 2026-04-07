Max Angioni protagonista dell' estate udinese

Il 9 luglio al Castello di Udine si terrà uno spettacolo con Max Angioni, noto comico, che presenterà il suo nuovo show intitolato “Anche meno – Round finale”. La serata promette di essere dedicata all'intrattenimento e all'umorismo, offrendo al pubblico momenti di svago e divertimento. L’evento si svolgerà nel suggestivo scenario del castello e rappresenta uno degli appuntamenti estivi più attesi nella città.

Sarà una serata all’insegna della risata e dell’autoironia quella in programma il 9 luglio al Castello di Udine, dove salirà sul palco Max Angioni con il suo nuovo spettacolo “Anche meno – Round finale”. L’appuntamento è fissato per le 21, all’interno del calendario di Udinestate. Lo spettacolo è un monologo di stand up comedy che mescola osservazione del quotidiano, riflessioni generazionali e uno sguardo surreale sulla realtà. Il titolo è già una dichiarazione d’intenti: ridimensionare tutto, dalle grandi ambizioni ai piccoli drammi di ogni giorno, con leggerezza e ironia. In scena, Angioni gioca proprio su questo equilibrio, invitando il pubblico a “prendersi meno sul serio”, tra battute e momenti di riconoscimento collettivo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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SPETTACOLO “ANCHE MENO – ROUND FINALE” CON MAX ANGIONI ALLA CAVA DEL SOLE DI MATERA x.com