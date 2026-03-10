Merito di una squadra di autori che ha deciso di puntare sui volti giusti da mettere sulla graticola - da Gabriel Garko a Samira Lui, passando per Lorella Cuccarini, Filippo Bisciglia e Selvaggia Lucarelli - ma anche di un padrone di casa, Max Giusti, che ha finalmente trovato il programma giusto nel quale dare prova del suo registro e della sua versatilità. Tutte qualità che, purtroppo per lui, Caduta libera non è riuscita né a valorizzare né a tirare fuori, complice una griglia troppo chiusa e poco aperta all'improvvisazione e la poca sinergia con Isobel Kinnear che l'azienda ha pensato di mettergli affianco per provare a replicare la formula magica della Ruota della fortuna. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Con Scherzi a parte Max Giusti risale la china, ma si potrebbe fare meglio

Articoli correlati

Leggi anche: Scherzi a Parte 2026: la nuova stagione su Canale 5 con Max Giusti

Scherzi a parte: a marzo su Canale 5 con Max GiustiMediaset ufficializza il ritorno di Max Giusti in prima serata con Scherzi a parte: fuori Diletta Leotta sebbene fosse in pole position per la...

Tutto quello che riguarda Con Scherzi

Temi più discussi: Scherzi a parte 2026 con Max Giusti su Canale 5: le vittime del 9 marzo; Scherzi a parte: Max Giusti in Albachiara Video; Max Giusti: 'Scherzi a Parte' diventa varietà, per la prima volta tolgo il freno a mano; Opel protagonista di Scherzi a Parte con Opel Corsa e Frontera.

Scherzi a Parte, pagelle: Selvaggia Lucarelli gattara in lacrime (8), Samira Lui incanta (9), ma il vero show è Max Giusti (8)Dalle lacrime di Selvaggia Lucarelli alla rissa sfiorata da Claudio Amendola: ecco le nostre pagelle alla seconda puntata di Scherzi a Parte 2026. libero.it

Scherzi a Parte 2026: le anticipazioni (ospiti, vittime) della seconda puntataScherzi a Parte 2026: le anticipazioni (ospiti, vittime) della seconda puntata. Gli scherzi della puntata del 9 marzo 2026 su Canale 5 ... tpi.it

Ottimi ascolti per la nuova fiction con Alessandro Gassmann Un esordio da quasi 4 milioni di spettatori https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/programmi/gli-ascolti-del-lunedi-scherzi-a-parte-e-guerrieri-e-un-testa-a-testa - facebook.com facebook

Studenti fanno scherzi fuori dalla casa dell'insegnante e lo investono con l'auto: Jason Hughes muore in Usa x.com