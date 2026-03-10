Con Scherzi a parte Max Giusti risale la china ma si potrebbe fare meglio

Merito di una squadra di autori che ha deciso di puntare sui volti giusti da mettere sulla graticola - da Gabriel Garko a Samira Lui, passando per Lorella Cuccarini, Filippo Bisciglia e Selvaggia Lucarelli - ma anche di un padrone di casa, Max Giusti, che ha finalmente trovato il programma giusto nel quale dare prova del suo registro e della sua versatilità. Tutte qualità che, purtroppo per lui, Caduta libera non è riuscita né a valorizzare né a tirare fuori, complice una griglia troppo chiusa e poco aperta all'improvvisazione e la poca sinergia con Isobel Kinnear che l'azienda ha pensato di mettergli affianco per provare a replicare la formula magica della Ruota della fortuna. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

