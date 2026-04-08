Espulso nel 2023 torna a Verbania | arrestato 30enne pluripregiudicato

Un uomo di 30 anni, già noto alle forze dell'ordine per numerosi precedenti, è stato arrestato a Verbania dopo essere rientrato nel paese nonostante un decreto di espulsione firmato nel 2023. Il provvedimento aveva stabilito il divieto di rientro in Italia per almeno cinque anni, ma l’individuo aveva comunque fatto ritorno nella città, dove è stato fermato dalle forze dell’ordine.

Nonostante il decreto di espulsione firmato nel 2023 e il divieto categorico di rimettere piede in Italia per almeno 5 anni, era tornato tranquillamente in città, pronto a riprendere la sua "attività" criminale. La fuga di un trentenne peruviano si è interrotta la sera di venerdì 3 aprile, quando. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Espulso nel 2024 torna in Italia con la nave Ong: arrestato un egiziano a RavennaL’uomo è egiziano e si trova attualmente in carcere a disposizione del tribunale di Ravenna. Salerno, espulso cittadino marocchino pluripregiudicatoNei giorni scorsi la Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale nei confronti di un cittadino marocchino... Temi più discussi: Espulso nel 2023, torna a Verbania: arrestato 30enne pluripregiudicato; Arrestato a Verbania un trentenne peruviano già espulso e destinatario di divieto di reingresso; Straniero irregolare arrestato dopo aver commesso un furto alla Prenatal di Intra; Alessandro Bastoni espulso contro la Bosnia, chi è il difensore: dai successi con l'Inter, alle minacce di morte per la simulazione su... Espulso nel 2023, torna a Verbania: arrestato 30enne pluripregiudicatoIl giovane, di origini peruviane, è stato fermato dopo un furto al Prenatal di Intra. Su di lui pendevano numerose denunce ... novaratoday.it Espulso, torna a Scandiano. Polemiche sulla sicurezza. Il Pd: Sia fatta chiarezzaSembrava finito l’incubo, invece pochi giorni fa i cittadini di Scandiano si sono risvegliati con una brutta sorpresa. Il 28enne di origini marocchine, noto per i suoi ripetuti comportamenti molesti e ... ilrestodelcarlino.it Imam espulso a Brescia, Invernici (Fdi): vittoria della legalità, niente spazio per chi predica abusi su minori - facebook.com facebook RED CARD 43’ - Espulso Izzo per doppia ammonizione. #PalermoAvellino 1-0 | #Amunì x.com