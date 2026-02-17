Espulso nel 2024 torna in Italia con la nave Ong | arrestato un egiziano a Ravenna

Un uomo egiziano espulso nel 2024 è stato rimandato in Italia dalla nave di un’organizzazione non governativa, e subito arrestato a Ravenna. La sua presenza in porto ha suscitato sorpresa tra le autorità locali, che avevano già in corso indagini su altri casi di presunti ostacoli all’ingresso dei migranti nei centri di detenzione. La vicenda si inserisce in un momento di tensione nella città, che si trova al centro di diverse questioni legate all’immigrazione.

Mentre Ravenna è al centro delle cronache per il caso dei medici sotto indagine con l’ipotesi di reato di aver ostacolato l’ingresso dei migranti nei Cpr, in città è sbarcata una nuova nave di una Ong straniera. È la Solidaire, che batte bandiera tedesca e che ha fatto scendere nella città romagnola oltre 100 persone. La maggior parte delle persone proviene da Somalia, Pakistan e Sud Sudan ma ci sono anche cittadini di Afghanistan, Bangladesh, Siria, Eritrea ed Egitto. E proprio dall’Egitto, Paese considerato sicuro e senza rischi, che è arriva un migrante che si trova attualmente in stato di fermo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

