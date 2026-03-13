Boato tremendo Esplosione in Italia sul posto vigili del fuoco

Un forte boato ha scosso un’area industriale in Italia, con un’esplosione che ha provocato un’immediata evacuazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno constatato la presenza di fumo e i danni causati dall’esplosione. L’incidente ha coinvolto un capannone, e le autorità stanno verificando le cause dell’incidente. Nessuno è rimasto ferito gravemente.

Prima il rumore secco, come uno schianto. Poi l'aria che cambia, il fumo che invade il capannone e la corsa istintiva verso l'uscita. In pochi secondi una normale mattina di lavoro si trasforma in un incubo, lasciando una comunità intera con il fiato sospeso. È successo oggi, venerdì 13 marzo, in provincia di Brescia: in una frazione di Erbusco, a Zocco, dentro un'azienda chimica. E mentre fuori arrivavano sirene e lampeggianti, dentro si contavano i feriti. Cinque lavoratori coinvolti, uno in condizioni che hanno fatto scattare l'allarme più alto. L'incidente è avvenuto intorno alle 7:30. Secondo le prime ricostruzioni, a esplodere sarebbe stato un forno industriale durante una fase di lavorazione.