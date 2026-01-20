La eSerie A Goleador arriva a Nerd Show con King of the pitch

La eSerie A Goleador arriva a Nerd Show con l’evento “King of the pitch”. Ogni settimana, oltre tre milioni di italiani seguono le competizioni di videogiochi, e nel 2024 il pubblico degli eventi esports ha superato i sette milioni. Un’occasione per scoprire dal vivo il mondo degli e-sport e vivere l’esperienza di una competizione tra i migliori giocatori italiani.

Ogni settimana più di 3 milioni di italiani seguono competizioni di videogiochi e, nel 2024, quelli che hanno assistito almeno una volta a un evento esports hanno superato i 7 milioni. Numeri, questi, che dimostrano come gli sport elettronici rappresentino un fenomeno sempre più di successo nel nostro paese, in grado di abbracciare un pubblico numeroso e sfaccettato di appassionati, sia tra gli spettatori di queste competizioni, sia tra quelli che si cimentano nel cosiddetto esports competitivo. Un contributo diretto al successo dell'esports in Italia arriva dalla eSerie A Goleador, il campionato ufficiale esports organizzato da Lega Calcio Serie A in collaborazione con Infront Italy.

