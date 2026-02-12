Sardegna truffe con clonazione numero Carabinieri | allerta a Ossi attenzione alle chiamate inaspettate

A Ossi, alcuni cittadini stanno ricevendo chiamate sospette provenienti da un numero che sembra quello dei Carabinieri. I truffatori clonano il numero della caserma e tentano di ingannare le persone, chiedendo soldi o informazioni personali. La stazione dei Carabinieri avverte la popolazione di fare attenzione e di verificare sempre l’identità di chi telefona, soprattutto se richiede denaro o dati sensibili. La situazione ha messo in allerta il paese, già colpito da questa serie di truffe.

Ossi, clonano il numero dei Carabinieri per truffe: un’ondata di inganni sulla Sardegna. Un’insolita ondata di truffe sta colpendo Ossi, un piccolo centro del nord Sardegna, con i malviventi che si servono della clonazione del numero telefonico della caserma locale dei Carabinieri per raggirare i cittadini. L’allarme è stato lanciato dal Comune, che invita alla massima cautela e raccomanda di non fornire mai dati sensibili al telefono. L’episodio solleva interrogativi sulla sicurezza delle comunicazioni e sulla vulnerabilità dei sistemi di telecomunicazione. Un’arma di fiducia: la clonazione del numero dei Carabinieri.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Ossi Carabinieri Stop alle chiamate moleste: arrivano i nuovi numeri a tre cifre per riconoscere le truffe Preoccupati dalle chiamate indesiderate? L'Agcom introduce numeri a tre cifre per identificare facilmente le chiamate ufficiali, contrastando truffe e telemarketing indesiderato. Lotta alle truffe agli anziani, incontro in chiesa ad Auletta con amministrazione, carabinieri e parroco Prevenire le truffe agli anziani è fondamentale per tutelare le persone più vulnerabili della comunità. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Ossi Carabinieri Crescono le truffe in Sardegna: adesso ci sono anche i falsi pretiL'Isola e la piaga delle truffe agli anziani tra falsi preti e nuovi strumenti di difesa. Dopo la cronaca legata ai finti carabinieri ecco apparire sulla scena i finti preti mentre in Sardegna cresce ... vistanet.it L'Isola e la piaga delle truffe agli anziani tra falsi preti e nuovi strumenti di difesa. Dopo la cronaca legata ai finti carabinieri ecco apparire sulla scena i finti preti mentre in Sardegna cresce l’allarme truffe in modo preoccupante - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.