Escursionisti dispersi individuati e salvati da vigili del fuoco e soccorso alpino

I vigili del fuoco di Arezzo e il soccorso alpino sono intervenuti il 24 gennaio per localizzare e soccorrere due escursionisti dispersi sul Monte Falterona. L’intervento ha portato al loro ritrovamento e salvataggio, garantendo la loro sicurezza in una zona remota e impegnativa. Questo intervento evidenzia l’importanza della preparazione e della collaborazione tra le forze di soccorso in situazioni di emergenza in ambienti montani.

AREZZO – Nel pomeriggio di ieri (24 gennaio) i vigili del fuoco di Arezzo sono stati attivati per la ricerca di due escursionisti dispersi sul Monte Falterona. Attivato il piano prefettizio di ricerca persone disperse, sono stati allertati il soccorso sanitario, i carabinieri e il soccorso alpino. I Vigili del Fuoco hanno raggiunto la zona con una squadra proveniente dai distaccamenti di Pratovecchio e Bibbiena. È stato inoltre attivato l’elicottero Drago dei vigili del fuoco, ma a causa della nebbia presente in zona non è stato possibile effettuare l’intervento aereo. La sala operativa dei vigili del fuoco di Arezzo è riuscita successivamente a mettersi in contatto con i dispersi, che hanno fornito indicazioni utili sulla propria posizione.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Escursionisti in difficoltà sul Monte Viglio. Salvati dal Soccorso AlpinoEscursionisti in difficoltà sul Monte Viglio sono stati soccorsi oggi dal Soccorso Alpino del Lazio.

Leggi anche: Disorientati tra le vette di Campocatino: paura per tre giovani escursionisti, salvati dai Vigili del Fuoco

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Ritrovati e salvati in Vco quattro escursionisti dispersi: decisiva la tecnologia della Guardia di finanza; Quattro gli escursionisti dispersi e ritrovati in Val Grande; Escursionisti varesini dispersi in montagna nel VCO: individuati tutti e quattro; Val Grande, salvati quattro escursionisti dispersi: decisivo l’elicottero della Guardia di finanza e la tecnologia IMSI-IMEI.

Individuati e recuperati i quattro escursionisti varesini dispersi sulle montagne del Verbano Cusio OssolaDurante la notte, uno dei quattro è stato recuperato al bivacco Corte Bue, dove si era rifugiato per passare la notte. Stamattina, l’elicottero della Guardia di Finanza partito da Venegono ha individu ... varesenoi.it

Val Grande, salvati quattro escursionisti dispersi: decisivo l’elicottero della Guardia di finanza e la tecnologia IMSI-IMEIVal Grande, VCO: la Sezione Aerea della Guardia di finanza di Varese e la S.A.G.F. di Domodossola salvano quattro escursionisti dispersi grazie a elicottero, verricello e tecnologia IMSI-IMEI Catcher. lamilano.it

Dispersi sul Monte #Falterona: ritrovati in serata due #escursionisti - facebook.com facebook

Quattro escursionisti dispersi in val Grande, ritrovati nella notte. L'allarme lanciato dai famigliari per il mancato rientro a casa #ANSA x.com