wec svelata anche la ferrari n 83 di af corse

È stata presentata la Ferrari 499P numero 83 di AF Corse, la stessa vettura che ha vinto l’ultima edizione della 24 Ore di Le Mans con i piloti Phil Hanson, Yifei Ye e Robert Kubica. La vettura, che mantiene il colore giallo di Modena, presenta alcune variazioni di tonalità e nuovi dettagli rossi, mentre si prepara a partecipare alla prossima stagione del WEC.

Cambia leggermente colore la Ferrari 499P n. 83 di AF Corse. La vettura che ha vinto l’ultima edizione della 24 Ore Le Mans con Phil Hanson, Yifei Ye e Robert Kubica resterà con il ‘Giallo Modena’ come protagonista, ma non mancheranno dei nuovi dettagli rossi. La 499P n. 83 ha ottenuto il successo nella classica francese e successivamente ha chiuso il Mondiale piloti in seconda posizione alle spalle della Ferrari ufficiale n. 51 di Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi e James Calado. La squadra di Amato Ferrari sarà di fatto l’unica privata in pista nel FIA WEC e nella prossima 24 Ore Le Mans. Lo scorso anno in azione era infatti presente anche la Porsche 963 n. 🔗 Leggi su Oasport.it

