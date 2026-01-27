WEC AF Corse svela l’equipaggio 2026 Kubica torna con Hanson e Ye

AF Corse ha annunciato i piloti che guideranno la Ferrari 499P n. 83 nel prossimo campionato del FIA World Endurance Championship 2026. La squadra conferma la sua formazione, comprendente Kubica, Hanson e Ye, per affrontare la nuova stagione con un team consolidato e competitivo. Questa scelta rafforza la presenza di AF Corse nel panorama dell’endurance, puntando a risultati di rilievo nel mondiale.

AF Corse ha confermato l’equipaggio che correrà con la Ferrari 499P n. 83 la prossima stagione del FIA World Endurance Championship. Robert Kubica tornerà regolarmente in pista accanto a Yifei Ye ed a Phil Hanson. Il polacco si unisce quindi ai due piloti Ferrari per una nuova stagione dopo il secondo posto ottenuto nella classifica piloti e soprattutto la strepitosa affermazione alla 24 Ore Le Mans dello scorso giugno. Kubica e Ye affronteranno la stessa stagione insieme con la 499P n. 83, l’unica vettura privata iscritta al Mondiale 2026. La Ferrari verrà regolarmente impiegata come accaduto negli ultimi tre anni accanto alle ufficiali n. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WEC, AF Corse svela l’equipaggio 2026. Kubica torna con Hanson e Ye Approfondimenti su AF Corse WEC, stabilità in casa Ferrari. Confermati gli equipaggi n. 50 e n. 51 oltre a Ye sulla n. 83 AF Corse WEC, Phil Hanson nuovo pilota ufficiale Ferrari Phil Hanson entra a far parte della Ferrari come pilota ufficiale per questa stagione. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su AF Corse Argomenti discussi: WEC, Phil Hanson nuovo pilota ufficiale Ferrari; WEC | Phil Hanson entra nel gruppo dei piloti ufficiali Ferrari; VIDEO - Ferrari svela la rivoluzionaria auto F1 SF-26 per la stagione 2026: inizia una nuova era!. WEC, AF Corse svela l’equipaggio 2026. Kubica torna con Hanson e YeAF Corse ha confermato l'equipaggio che correrà con la Ferrari 499P n. 83 la prossima stagione del FIA World Endurance Championship. Robert Kubica tornerà ... oasport.it WEC | Grande colpo Ferrari: Phil Hanson nuovo pilota ufficialeDopo la sua prima stagione con la 499P di AF Corse e la vittoria a Le Mans, il britannico entra nella famiglia del Cavallino Rampante per le competizioni endurance internazionali. it.motorsport.com Telespazio Messina. . Milazzo, Sud Chiama Nord scende in campo ma non svela il candidato A Milazzo il quadro delle candidature per la corsa alla poltrona di primo cittadino resta ancora incompleto. All’appello manca il nome che sarà espresso da Sud C - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.