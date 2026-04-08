Esa NanoTech ha comunicato di aver avviato una collaborazione tecnica e commerciale con il team AF Corse per la stagione 2026 del FIA World Endurance Championship (WEC). L'accordo riguarda la partecipazione nel campionato mondiale di endurance. La partnership si inserisce nel programma di Esa NanoTech per il settore delle tecnologie applicate alle competizioni automobilistiche. La stagione 2026 del WEC vedrà dunque coinvolti i due soggetti in questa collaborazione.

ESA NanoTech annuncia l'inizio di una collaborazione tecnica e commerciale con il team AF Corse per la stagione 2026 del FIA World Endurance Championship (WEC).Presso l'hub industriale di ESA NanoTech, all'interno del Kilometro Rosso – Innovation District di Bergamo, è stata presentata la nuova livrea della Ferrari 499P numero 83. La vettura che ha trionfato, nel 2025, nella leggendaria 24 Ore di Le Mans - la gara di durata più impegnativa ed iconica al mondo - farà il suo debutto nel weekend del 17 aprile 2026 all'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. La partnership nasce dalla condivisione di valori fondamentali: innovazione tecnologica, ricerca della massima efficienza e l'eccellenza del "Made in Italy". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Esa NanoTech e Ferrari, accordo con AF Corse nel mondiale Wec

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