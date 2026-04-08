Esa NanoTech scende in pista con Ferrari | ufficiale la partnership con AF Corse nel mondiale Wec

Esa NanoTech ha annunciato una partnership con AF Corse nel campionato WEC, affiancando il team di Ferrari. La collaborazione segue i risultati ottenuti nella stagione precedente, con la partecipazione alle gare di endurance. La notizia è stata comunicata ufficialmente e riguarda la presenza del team nelle prossime competizioni del campionato mondiale. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle modalità o sulle date delle gare è stato reso pubblico.

A poco più di dieci giorni dall'inizio della nuova stagione del World Endurance Championship (Wec), Esa NanoTech, annuncia l'inizio di una collaborazione tecnica e commerciale con il team AF Corse, dal 2023 Racing Partner di Ferrari per il programma Hypercar 499P. Esa NanoTech è una start-up specializzata nella produzione sostenibile di grafene ed è parte del gruppo Lmdv Capital, la società di investimento fondata da Leonardo Maria Del Vecchio. Presso l'hub industriale dell'azienda, all'interno del Kilometro Rosso – Innovation District di Bergamo, è stata presentata la nuova livrea della Ferrari 499P numero 83. La vettura che ha trionfato nel 2025 nella 24 Ore di Le Mans farà il suo debutto nel weekend del 17 aprile 2026 all'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Esa NanoTech scende in pista con Ferrari: ufficiale la partnership con AF Corse nel mondiale Wec ESA NanoTech entra nel FIA WEC con AF Corse: debutto a Imola per la Ferrari 499P numero 83Il FIA World Endurance Championship 2026 si arricchisce di una nuova partnership tutta italiana: ESA NanoTech scende ufficialmente in pista al fianco... Leggi anche: ESA NanoTech in pista con Ferrari. Siglato l’accordo per l’auto green Temi più discussi: ESA NanoTech scende in pista con AF Corse per la partecipazione nel FIA World Endurance Championship; Brescia Calcio Femminile: incontro sulla tutela dei minori nel calcio giovanile; LNI Varazze e Gioielleria Salvemini presentano le Veleggiate Easy Sailing Series 2026; ESA NanoTech entra nel FIA WEC con AF Corse: debutto a Imola per la Ferrari 499P numero 83. Esa NanoTech scende in pista con AF Corse: siglata la partnership per la partecipazione nel WECESA NanoTech annuncia l'inizio di una collaborazione tecnica e commerciale con il team AF Corse per la stagione 2026 del FIA World ... msn.com WEC: La Ferrari AF Corse si veste ESA NanoTech per una partnership nel segno dell’innovazioneBERGAMO – Nel cuore dell’innovazione italiana, tra i laboratori e le infrastrutture d’avanguardia del Kilometro Rosso di Bergamo, ha preso forma una delle ... motori.ilmessaggero.it Al via la collaborazione con il team AF Corse per la prossima stagione del FIA World Endurance Championship Leggi l'articolo #ESANanoTech - facebook.com facebook #WEC | Presentata la Ferrari 499P di AF Corse, nel 2026 sarà griffata ESA NanoTech x.com