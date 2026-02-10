Istrana | Onore a Davide Franceschetti eroe dell’Aeronautica scomparso 25 anni fa in un atto di coraggio

Istrana piange ancora il Colonnello Davide Franceschetti, morto 25 anni fa in un gesto di grande coraggio. Ieri, il 51esimo Stormo dell’Aeronautica Militare ha ricordato il suo eroe con una cerimonia semplice ma sentita, nel giorno che segna il suo anniversario. La medaglia d’oro alla memoria parla di un uomo che ha sacrificato la vita per gli altri, e la comunità locale si è stretta intorno alla famiglia e ai militari per rendere omaggio alla sua memoria.

Il 51esimo Stormo dell'Aeronautica Militare ha commemorato ieri, lunedì 9 febbraio 2026, il venticinquesimo anniversario della scomparsa del Colonnello Pilota Davide Franceschetti, decorato con la Medaglia d'Oro al Valor Militare alla memoria. La cerimonia si è svolta presso l'aeroporto militare di Istrana, in provincia di Treviso, per onorare il sacrificio di un eroe che, nel febbraio 2001, evitò una catastrofe salvando vite civili. La giornata di commemorazione è iniziata con la celebrazione della Santa Messa nella chiesa dell'aeroporto, alla presenza dei familiari del Colonnello Franceschetti, dei militari del 51esimo Stormo e delle autorità locali.

