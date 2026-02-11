John Elkann rischia di perdere più di 183 milioni di euro, anche se la prescrizione potrebbe salvargli dalla condanna. Il procedimento sulla residenza della nonna Marella Caracciolo è ancora aperto, ma la richiesta di messa alla prova presentata da Elkann è stata respinta. Ora si aspetta una decisione definitiva che potrebbe costargli molto.

La richiesta di messa alla prova da parte di John Elkann nel procedimento giudiziario che riguarda la residenza della nonna, Marella Caracciolo, è stata rigettata. Gli atti sono stati restituiti alla procura, che ora dovrà decidere come procedere, dopo la decisione presa dal gip di Torino, Giovanna De Maria. "Per noi non cambia niente. Peraltro avevamo perso ogni interesse a questa istanza", hanato i legali del nipote di Gianni Agnelli. L'inchiesta sull'eredità di Marella Caracciolo L'inchiesta sull'eredità Agnelli John Elkann rischia di perdere 183 milioni di euro La reazione del legali L'inchiesta sull'eredità di Marella Caracciolo Dunque gli atti torneranno ai pm, Marco Gianoglio, Mario Bendoni e Giulia Marchetti.

© Virgilio.it - Eredità Agnelli, John Elkann "vede" la prescrizione ma rischia di perdere comunque oltre 183 milioni di euro

John Elkann non avrà la possibilità di chiedere la messa alla prova nel procedimento che lo riguarda.

Il tribunale di Torino ha disposto l’imputazione coatta per John Elkann nell’ambito dell’inchiesta sull’eredità Agnelli.

