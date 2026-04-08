La famiglia Elkann ha perso una causa legale in Svizzera contro Margherita riguardante l’eredità Agnelli. La sentenza stabilisce che devono versare un risarcimento di una cifra rilevante. La vicenda si inserisce in un contesto di lunga disputa legale sulla proprietà e i diritti successori all’interno della famiglia. La battaglia giudiziaria continua, con nuovi sviluppi attesi nei prossimi mesi.

Eredità Agnelli, gli Elkann perdono in Svizzera contro Margherita e la dura battaglia legale prosegue con risarcimenti importanti. Il tribunale di Thun non esaminerà il fascicolo sulla residenza di Marella Caracciolo, moglie di Gianni Agnelli. Sull’azione di John Elkann, Lapo Elkann e Ginevra Elkann, la loro difesa ha precisato: «Prendiamo atto della decisione del tribunale. John, Lapo e Ginevra Elkann sono determinati a difendere la propria posizione nei prossimi procedimenti di appello davanti all’Alta Corte di Berna» Gli avvocati hanno aggiunto che i giudizi in corso “non hanno alcun impatto sulla validità del patto successorio e dell’accordo del 2004 fra Marella Caracciolo Agnelli e Margherita Agnelli de Pahlen. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Eredità Agnelli, la famiglia Elkann perde in tribunale: la verità sulla vicenda e la cifra del risarcimento da versare

John Elkann obbligato a risarcire la mamma con un milione di euro: sconfitta in tribunale in Svizzera per l’eredità AgnelliLa successione di Marella Caracciolo, moglie dell’Avvocato Giovanni Agnelli e nonna di John Elkann, non deve essere regolata con la giurisdizione...

Eredità Agnelli, il giudice di Thun rigetta la richiesta degli Elkann che volevano radicare la giurisdizione in SvizzeraGli Elkann perdono un altro round nella battaglia legale familiare con la madre Margherita Agnelli.

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Eredità Agnelli, dopo la botta svizzera Elkann rischia di perdere la cassaforteAltro che schermaglia tecnica. Da Thun è arrivato un macigno sulla guerra infinita per l’eredità Agnelli: il giudice svizzero ha chiuso la porta in faccia ai tre fratelli Elkann prima ancora di entrar ... lospiffero.com

Una questione annosa e complicata, la cosiddetta eredità Agnelli, che contrappone gli Elkann alla madre Margherita. Un tribunale svizzero ha respinto le istanze dei figli. - facebook.com facebook

Una questione annosa e complicata, la cosiddetta eredità Agnelli, che contrappone gli Elkann alla madre Margherita. Un tribunale svizzero ha respinto le istanze dei figli. x.com