Ercolano revolver clandestino sotto il sedile | il naso di Rio ferma tutto

A Ercolano, durante un controllo stradale, un uomo di 54 anni è stato arrestato dopo che una squadra con un cane antidroga ha scoperto un revolver nascosto sotto il sedile dell’auto. La scoperta è avvenuta nel corso di un’operazione di routine, senza altre persone coinvolte. Il veicolo è stato sequestrato e l’uomo portato in caserma per gli accertamenti del caso.

A Ercolano, un’operazione di controllo stradale ha portato all’arresto di Antonio Borrelli, un uomo di 54 anni del posto, trovato in possesso di un’arma clandestina grazie all’intervento di un’unità cinofila. L’azione si è sviluppata durante un servizio straordinario di presidio del territorio coordinato dalla compagnia di Torre del Greco. I carabinieri hanno fermato una Smart che, a un primo sguardo, non presentava anomalie: l’uomo a bordo era tranquillo e i documenti risultavano regolari. La svolta dell’operazione è arrivata con il contributo di Rio, il cane del Nucleo Cinofili. L’animale ha manifestato un interesse immediato per il veicolo, orbitando attorno alla carrozzeria fino a posizionarsi strategicamente davanti alla portiera del lato passeggero. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ercolano, revolver clandestino sotto il sedile: il naso di Rio ferma tutto In auto con la pistola sotto il sedile, scoperto dal cane Rio dei carabinieri ad ErcolanoUn 54enne è stato arrestato ad Ercolano (Napoli) per detenzione di arma clandestina: aveva un revolver nascosto sotto il sedile, trovato dal fiuto... Cani destinati al commercio clandestino tenuti in condizioni igieniche precarie a Ercolano, denunciato 25enneUn giovane denunciato e 43 cani sequestrati: questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza a Ercolano dove è stato scoperto... Ercolano, in auto con pistola clandestina e munizioni: arrestatoErcolano (Napoli) - Un controllo alla circolazione stradale si trasforma in un arresto per detenzione illegale di arma clandestina. A finire in manette un ... pupia.tv In auto con la pistola sotto il sedile, scoperto dal cane Rio dei carabinieri ad ErcolanoUn 54enne è stato arrestato ad Ercolano (Napoli) per detenzione di arma clandestina: aveva un revolver nascosto sotto il sedile, trovato dal fiuto del ... fanpage.it