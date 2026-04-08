In auto con la pistola sotto il sedile scoperto dal cane Rio dei carabinieri ad Ercolano

Un uomo di 54 anni è stato arrestato ad Ercolano, nel napoletano, dopo che un cane del Nucleo Cinofili ha rinvenuto un revolver nascosto sotto il sedile della sua auto. La scoperta è avvenuta nel corso di un controllo delle forze dell'ordine, che hanno trovato l'arma clandestina. L’uomo è stato portato in caserma e accusato di detenzione di arma da fuoco non regolare.

Un 54enne è stato arrestato ad Ercolano (Napoli) per detenzione di arma clandestina: aveva un revolver nascosto sotto il sedile, trovato dal fiuto del cane del Nucleo Cinofili. 🔗 Leggi su Fanpage.it Ercolano: carabinieri arrestano un 54enne. Rio fiuta la pistola e non sbagliaControlli dei carabinieri a Ercolano: in auto con revolver illegale, finisce in manette I carabinieri della compagnia di Torre del Greco e del nucleo... In auto con 330 grammi di cocaina sotto il sedile: revocata la misura cautelareEra stato arrestato dalla Squadra Mobile di Benevento nel novembre dello scorso anno insieme ad un 61enne, trovati in possesso di 330 grammi di... Temi più discussi: Il cane Rio scopre una pistola in un'auto: ecco dov'era nascosta; In auto con la pistola sotto il sedile, scoperto dal cane Rio dei carabinieri ad Ercolano; Ercolano, 54enne arrestato con arma clandestina: Rio fiuta la pistola e non sbaglia; Addio a Michele Massimo Tarantini, il re della commedia sexy italiana. In auto con la pistola sotto il sedile, scoperto dal cane Rio dei carabinieri ad ErcolanoUn 54enne è stato arrestato ad Ercolano (Napoli) per detenzione di arma clandestina: aveva un revolver nascosto sotto il sedile, trovato dal fiuto del ... fanpage.it Il cane Rio scopre una pistola in un'auto: ecco dov'era nascostaI carabinieri non hanno dubbi: l’auto va perquisita. La portiera si apre e il guinzaglio tira diritto sotto il sedile. C’è un involucro. All’interno una pistola revolver calibro 38 con matricola ... napolitoday.it Buongiorno e buona Mercoledi Rio Marin, Santa Croce - facebook.com facebook