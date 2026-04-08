Nel mondo degli anime, alcune serie considerate storiche si trovano oggi ad affrontare un pubblico più critico, mentre un tempo erano considerate icone del genere. Con il passare degli anni, molti di questi show evidenziano caratteristiche che, se prima passavano inosservate, ora risultano più evidenti a causa di cambiamenti nelle tecniche di animazione e nelle preferenze degli spettatori. È un processo che coinvolge sia aspetti estetici che narrativi, rendendo alcune opere più difficili da apprezzare come un tempo.

C’è un momento preciso in cui anche le opere più iconiche iniziano a mostrare i segni del tempo, e negli anime questo passaggio è spesso più evidente di quanto si voglia ammettere. Serie che hanno definito un’epoca, che hanno influenzato intere generazioni e creato i codici dello shonen moderno, oggi possono risultare lente, ripetitive o addirittura ostiche per chi si avvicina per la prima volta. Non è una questione di qualità. È una questione di linguaggio, di ritmo, di aspettative cambiate. Tra gli esempi più emblematici c’è Ken il Guerriero, un pilastro assoluto dell’animazione giapponese. Nato negli anni ’80, ha costruito gran parte dell’immaginario action che ancora oggi domina il genere: protagonista solitario, combattimenti spettacolari, frasi diventate leggenda. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Erano leggende, oggi sono una sfida: 3 anime storici difficili da guardare

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