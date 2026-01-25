Milan Leao prima della Roma | Dobbiamo guardare noi stessi Oggi una bella sfida

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha commentato in vista della sfida contro la Roma nella 22ª giornata di Serie A 2025-2026. Prima dell'incontro, il giocatore ha sottolineato l'importanza di concentrarsi su se stessi e sulle proprie prestazioni. La partita, in programma alle 20:45 all'Olimpico, rappresenta un’opportunità per il Milan di confermare il proprio rendimento in campionato.

Rafael Leao, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Se gli piace giocare anche con un fastidio: "È una sfida mentale. Ho cambiato dei metodi e sono in una posizione diversa in campo. Questa sfida mi aiuata a crescere come giocatore, a leggere le giocate. Sono stato più decisivo anche per l'infortunio: lo stiamo gestendo bene, lo staff e tutti stanno lavorando molto bene: tra poco tornerò al 100%" "Noi facciamo la nostra strada, so che c'è molta gente fuori che parla e non ci crede: quest'anno c'è un grande gruppo, un grande allenatore e un grande direttore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

