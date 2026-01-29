DSGA | mobilità intercompartimentale retribuzione inadeguata assenza di retribuzione di risultato L’interrogazione parlamentare

Da orizzontescuola.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La senatrice Barbara Floridia ha presentato un’interrogazione al Senato per chiedere chiarimenti sulla situazione dei DSGA. La parlamentare segnala problemi di mobilità tra comparti, retribuzioni considerate insufficienti e la mancanza di una retribuzione di risultato. La questione è tornata sotto i riflettori dopo le difficoltà emerse negli ultimi mesi, con i dirigenti che chiedono interventi concreti per migliorare le condizioni di lavoro e i salari.

Il 27 gennaio 2026, la senatrice Barbara Floridia ha presentato un’interrogazione scritta al Senato (atto n. 4-02702), sottoscritta anche dai senatori Anna Bilotti e Luigi Nave (Movimento 5 Stelle), per richiamare l’attenzione del Governo sulla situazione dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) e sulla necessità di una loro concreta valorizzazione professionale ed economica. L’interrogazione evidenzia come il ruolo dei DSGA sia andato progressivamente assumendo una funzione strategica e complessa all’interno della scuola, aggravata da un crescente decentramento amministrativo, dall’introduzione di nuove tecnologie e dalla riforma della PA.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Approfondimenti su DSGA Mobilità

Straordinari di natale 2025: retribuzione, maggiorazioni e obblighi per datore e dipendenti

Gli straordinari di Natale 2025 rappresentano un momento cruciale per datori di lavoro e dipendenti, richiedendo attenzione su retribuzioni, maggiorazioni e obblighi legali.

Esonero dall’insegnamento per collaboratori del dirigente e responsabili di plesso. Limiti e retribuzione

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.