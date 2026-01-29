DSGA | mobilità intercompartimentale retribuzione inadeguata assenza di retribuzione di risultato L’interrogazione parlamentare

La senatrice Barbara Floridia ha presentato un’interrogazione al Senato per chiedere chiarimenti sulla situazione dei DSGA. La parlamentare segnala problemi di mobilità tra comparti, retribuzioni considerate insufficienti e la mancanza di una retribuzione di risultato. La questione è tornata sotto i riflettori dopo le difficoltà emerse negli ultimi mesi, con i dirigenti che chiedono interventi concreti per migliorare le condizioni di lavoro e i salari.

Il 27 gennaio 2026, la senatrice Barbara Floridia ha presentato un'interrogazione scritta al Senato (atto n. 4-02702), sottoscritta anche dai senatori Anna Bilotti e Luigi Nave (Movimento 5 Stelle), per richiamare l'attenzione del Governo sulla situazione dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) e sulla necessità di una loro concreta valorizzazione professionale ed economica. L'interrogazione evidenzia come il ruolo dei DSGA sia andato progressivamente assumendo una funzione strategica e complessa all'interno della scuola, aggravata da un crescente decentramento amministrativo, dall'introduzione di nuove tecnologie e dalla riforma della PA.

