Liste d' attesa Fials | Parti sociali ignorate chiesto incontro urgente

La Fials di Brindisi chiede un incontro urgente con l’Asl. La sigla protesta perché non è stata coinvolta direttamente nella gestione delle liste d’attesa e si dice preoccupata per la trasmissione del piano di smaltimento alla Regione. La richiesta arriva dopo aver appreso la notizia senza averne avuto una comunicazione ufficiale. La situazione resta tesa e i rappresentanti sindacali vogliono chiarezza al più presto.

Tra le azioni previste si segnala l'estensione degli orari degli ambulatori nelle ore serali e nei weekend. "Pur riconoscendo l'urgenza e la priorità del tema delle liste d'attesa, riteniamo che il piano attuativo, allo stato attuale, rappresenti più una risposta alle richieste regionali che un reale strumento operativo per il superamento delle criticità", spiegano dal sindacato in una nota. "L'incontro è necessario per garantire trasparenza, rispetto delle norme vigenti e una rimodulazione efficace del piano, prima della sua imminente approvazione", concludono dalla Fials

