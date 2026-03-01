Le forze israeliane hanno condotto un'operazione militare per eliminare un leader iraniano, con i caccia decollati alle 6 del mattino. Due ore dopo, le bombe hanno colpito il compound dove si trovava l'ayatollah, causando ingenti danni. La Cia aveva individuato il bersaglio prima dell'attacco, confermando la presenza dell'obiettivo nel sito colpito.

La Cia lo ha trovato, Israele lo ha ucciso. È finita così, in pieno giorno, la lunga carriera di Alì Khamenei, simbolo e Guida della Repubblica Islamica. E per la terza volta i vertici dell’asse sciita si sono fatti cogliere di sorpresa dal nemico in piena emergenza. I media Usa – New York Times e Wall Street Journal – hanno ricostruito alcune fasi dell’operazione chiusasi con la nuova decapitazione del regime iraniano. Una missione portata avanti da due intelligence abituate a collaborare in un campo dove le alleanze contano fino ad un certo punto.Gli americani hanno seguito le tracce del leader per mesi, una figura che aveva limitato al minimo le sue apparizioni sia per ragioni di salute che per motivi di sicurezza. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - La Cia l'ha trovato, Israele lo ha ucciso: i dettagli della missione per colpire l'ayatollah. Il dietro le quinte dell'operazione "Epic Fury"

Al via l’operazione Epic Fury. Trump agli iraniani: “Riprendetevi la vostra libertà”Dopo settimane di annunci, minacce, spostamenti di uomini, navi e aerei nella regione mediorientale e tre round di colloqui indiretti per scongiurare...

Cagliari, dietro le quinte del colpo Palestra: tutti i dettagli dell'affareIn una finestra di mercato caratterizzata da movimenti mirati, l'Atalanta prosegue la sua programmazione orientata al futuro, creando opportunità per...

Aggiornamenti e notizie su Epic Fury.

Temi più discussi: La Cia l'ha trovato, Israele lo ha ucciso: i dettagli della missione per colpire Khamenei. Il via libera quando le spie hanno saputo della riunione, il leader non era nel bunker più profondo; CIAL e Raf, alluminio riciclabile protagonista a Sanremo 2026; Spiegel: la CIA sapeva dell’attentato ucraino ai gasdotti Nord Stream; Nord Stream, 3 anni dopo: la CIA sapeva dell’attentato. E chi l’avrebbe mai detto!.

La Cia l'ha trovato, Israele lo ha ucciso: i dettagli della missione per colpire Khamenei. «Il via libera quando le spie hanno saputo della riunione, il leader non era nel ...I media statunitensi rivelano il dietro le quinte dell'attacco: i caccia di Israele sono decollati alle 6, due ore dopo le bombe hanno devastato il compound dove si trovava Khamenei. Per la terza volt ... corriere.it

Uso inappropriato delle risorse. La Cia ritira 20 rapporti di intelligence per liberarsi dalle influenze progressisteI rapporti riguardavano temi come il nazionalismo bianco e la pianificazione familiare. La mossa è l'ultima in ordine cronologico decisa dal direttore John Ratcliffe e dai suoi collaboratori per liber ... ilfattoquotidiano.it

Ieri notte Stati Uniti e Israele hanno lanciato un massiccio attacco militare contro l’Iran: l’Operazione Epic Fury, con bombardamenti. La risposta di Teheran non si è fatta attendere: missili e droni sono stati lanciati verso basi americane nel Golfo e verso obiettivi - facebook.com facebook

Al via l’operazione Epic Fury. Trump agli iraniani: “Riprendetevi la vostra libertà” x.com