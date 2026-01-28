Un ultimo incontro per chiarire e lui la massacra di botte | 38enne arrestato

Questa mattina i carabinieri hanno arrestato un uomo di 38 anni di Torre del Greco. L’uomo aveva chiesto un incontro con la compagna, una donna di 40 anni, ma è finita con un’aggressione violenta. La donna è arrivata in ospedale con l’occhio tumefatto e una ferita vicino al viso. Ora l’uomo si trova in cella, accusato di averla picchiata.

Prima un abbraccio, poi nuove accuse e le botte. La donna ha tentato inutilmente di fuggire. In passato non lo aveva denunciato "per il bene dei figli" Un "ultimo incontro per chiarire" che è finito con l'arresto dell'uomo che l'ha chiesto.I carabinieri hanno fermato un 38enne di Torre del Greco dopo l'aggressione alla compagna, una donna di 40 anni, arrivata al pronto soccorso con l'occhio tumefatto e una ferita lacero-contusa vicino all'orecchio. Non aveva mai sporto denuncia, "per il bene dei figli". Erano le 19 quando i militari sono intervenuti all'ospedale Maresca. La donna era stata appena picchiata.

