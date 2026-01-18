Un episodio di violenza si è verificato alla stazione di Bra, in provincia di Cuneo, dove un capotreno è stato aggredito da un giovane dopo avergli chiesto di mostrare il biglietto. La vicenda ha suscitato attenzione e condanna, con la denuncia di Matteo Salvini. L'episodio evidenzia le sfide legate alla sicurezza sui mezzi pubblici e la necessità di interventi efficaci per prevenire simili incidenti.

Violenza alla stazione di Bra (Cuneo), dove un capotreno è stato aggredito da un giovane a cui aveva chiesto di mostrare il biglietto. L'episodio, duramente condannato dal vicepremier Matteo Salvini, si è verificato nel pomeriggio dello scorso giovedì 15 gennaio, e ha riportato l'attenzione sui pericoli affrontati ogni giorno dal personale delle ferrovie. Stando a quanto riferito, il capotreno stava prestando servizio su un treno della linea SFM4 diretto ad Alba. L'uomo, che stava svolgendo il proprio dovere, si è avvicinato a un giovane per chiedere il documento di viaggio e questo, irregolare, ha reagito con brutalità, arrivando a scagliarsi contro l'operatore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Capotreno chiede il biglietto, giovane lo massacra di botte. La denuncia di Salvini

