Enrico Bertolino in Una serata di ordinaria ironia

Da bolognatoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Teatro Dehon di Bologna dal 17 al 19 Aprile, venerdì e sabato ore 21 e domenica ore 16, in scena Enrico Bertolino, scrittore e conduttore di programmi radiofonici e televisivi tra i più amati della scena nazionale, con "Una serata di ordinaria ironia", un vademecum su come guardare con la. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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