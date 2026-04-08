Enrico Bertolino in Una serata di ordinaria ironia

Al Teatro Dehon di Bologna dal 17 al 19 Aprile, venerdì e sabato ore 21 e domenica ore 16, in scena Enrico Bertolino, scrittore e conduttore di programmi radiofonici e televisivi tra i più amati della scena nazionale, con "Una serata di ordinaria ironia", un vademecum su come guardare con la. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Peter Gomez confessa Tiziana Ferrario ed Enrico BertolinoRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità...

A Roma una serata sulle canzoni sconosciute di Luigi Tenco curata da Enrico DeregibusROMA - Torna “Nevernevergreen”, il format curato dal giornalista e operatore culturale Enrico Deregibus e inaugurato lo scorso dicembre nel teatrino...

Edutainment: formazione facendoti sorridere con Enrico Bertolino #formazione #corsi #lavoro #ai

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Enrico Bertolino, Geppi Cucciari e I Legnanesi arrivano al DonizettiEnrico Bertolino, scrittore e conduttore di programmi radiofonici e televisivi tra i più amati della scena nazionale porta sul palco uno spettacolo che è quasi un vademecum su come guardare, con la ... bergamonews.it

Enrico Bertolino torna in scena. Le bestemmie di Corona sul palco? Dal teatro canzone siamo passati al teatro cazz...neMilano – Lo spettacolo si intitola Se sapevo venivo. Notizie e canzoni di fine stagione. Il comico Enrico Bertolino domenica alle 17 sarà al Teatro Lirico di via Larga per uno show estivo (regia ... ilgiorno.it

Quale piatto/ingrediente avete mangiato così tanto da bambini che adesso non potete più vederlo Ne parliamo con Enrico Bertolino, l’ospite d’eccezione della nuova puntata di Discorsi in Osteria con Cesare Battisti! LA PUNTATA E’ DISPONIBILE ORA SU: S - facebook.com facebook