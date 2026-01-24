Peter Gomez confessa Tiziana Ferrario ed Enrico Bertolino

Stasera, sabato 24 gennaio, Peter Gomez torna con un nuovo episodio di La Confessione, il programma di interviste in onda alle 20. In questa puntata, Gomez si confronterà con Tiziana Ferrario ed Enrico Bertolino, offrendo spunti di riflessione e approfondimenti su temi di attualità e cultura. Un appuntamento da seguire per ascoltare voci interessanti e scoprire nuove prospettive.

Peter Gomez torna questa sera, sabato 24 gennaio, con un nuovo appuntamento de La Confessione, il programma di interviste in onda alle 20.15 su Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 24 gennaio 2026. È Tiziana Ferrario, volto storico del TG1 e inviata di guerra per molti anni, l'ospite che apre il nuovo appuntamento de La Confessione. Dopo un'analisi dei fatti più recenti, la Ferrario racconterà gli esordi del suo percorso professionale, le interviste più interessanti e le notizie più difficili da dare nel corso di una carriera quarantennale. A seguire, Enrico Bertolino parlerà di come, a quasi 40 anni, dopo 11 anni trascorsi in banca, sia arrivato a Zelig per iniziare un lavoro del tutto nuovo, quello di comico, che lo ha portato nei programmi di maggior successo: dai tempi di Bulldozer su Rai 2 fino ad oggi con Only Fun – Comico Show sul Nove.

