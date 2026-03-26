In sei anni, le importazioni di gas dall’Algeria sono aumentate del 67 per cento, rendendola il principale fornitore di energia per l’Italia. Nel 2025, si prevede che l’Algeria fornirà circa 20 miliardi di metri cubi di gas, consolidando il suo ruolo come pilastro della diversificazione energetica italiana.

In sei anni l’import di gas dall’Algeria è cresciuto del 67% passando da 12 a oltre 20 miliardi di metri cubi nel 2025: il 30% dei i volumi giunti in Italia tramite gasdotto, ai quali vanno aggiunti anche 2,1 miliardi di Gnl - oltre 45 carichi, il 20% del totale di quelli arrivati lo scorso anno nella penisola - che portano l’asticella complessiva al 36% di tutto il gas immesso in rete. Senza contare che, nel solo mese di gennaio, al punto di ingresso di Mazara del Vallo, nel trapanese, sono arrivati altri 1,8 miliardi di metri cubi che confermano l’Algeria come primo fornitore del gas via tubo. Non a caso, ieri, la premier Giorgia Meloni che è volata ad Algeri per incontrare il presidente Abdelmadjid Tebboune, ha definito il Paese «un partner di assoluto rilievo strategico». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Algeria, pilastro della diversificazione energetica italiana con 20 miliardi di metri cubi di gas nel 2025

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