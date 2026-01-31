Femminicidi e morti sul lavoro in Emilia-Romagna | allarme emergenza sicurezza e tutela dei diritti nel 2025

In Emilia-Romagna, il 2025 si chiude con cifre preoccupanti: quattro femminicidi e trentasei morti sul lavoro. I dati sono stati presentati durante la relazione sull’amministrazione della giustizia, in vista dell’apertura dell’anno giudiziario 2026. La regione si trova di fronte a un aumento delle situazioni di violenza e incidenti sul lavoro che richiedono attenzione immediata. La sicurezza e la tutela dei diritti delle persone restano al centro del dibattito pubblico e delle istituzioni.

Quattro femminicidi e trentasei morti sul lavoro: questi i numeri allarmanti che chiudono il 2025 nel distretto giudiziario di Bologna, rivelati durante la presentazione della relazione sull'amministrazione della giustizia in vista dell'apertura dell'anno giudiziario 2026. Il dato più crudo, che ha suscitato immediata preoccupazione tra istituzioni e associazioni, riguarda le morti bianche: una ogni dieci giorni, in un'area economica tra le più dinamiche d'Italia. Il dato non è solo statisticamente rilevante, ma rappresenta un fallimento strutturale nel garantire condizioni di sicurezza sul posto di lavoro, nonostante le normative vigenti e le campagne di sensibilizzazione.

