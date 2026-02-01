Povegliano brilla di nuova energia Via libera definitivo alla Cer Gocce di Comunità
Povegliano Veronese si anima con l’approvazione definitiva della Cer Gocce di Comunità. La decisione permette di avviare un progetto che punta a rafforzare la sostenibilità e l’energia del paese. Ora si attende solo l’avvio pratico delle attività, che potrebbe portare benefici concreti alla comunità locale.
Si accende la Cer a Povegliano Veronese grazie a un importante traguardo amministrativo che segna l'inizio di una nuova era per la sostenibilità locale. Il Gestore dei Servizi Energetici ha comunicato l'accoglimento dell'istanza di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso. La Cer (Comunità.🔗 Leggi su Veronasera.it
