Dalla nascita a oggi: battaglie civiche, risultati e nuovi obiettivi. Il commento di Patrizia D'Aguì, riconfermata alla presidenza Un quartiere che prima viveva nell’invisibilità totale, oggi è diventato tema di discussione politica e mediatica, con attenzione da parte del Parlamento, del governo, dei media nazionali e delle principali emittenti televisive - ha ricordato D’Aguì - un cambio di passo che ha visto anche l’interesse e l’intervento del Parlamento tramite l’on. Francesco Cannizzaro e del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, oltre alla presenza costante delle televisioni nazionali che hanno acceso i riflettori su Arghillà come mai era accaduto prima.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Approfondimenti su Noi siamo Arghillà

Si è svolta a Pompei l’assemblea del Gruppo Ucid Campania, durante la quale è stato eletto il nuovo Consiglio direttivo.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Noi siamo Arghillà

Eletto il nuovo Direttivo del Gruppo Civico Noi siamo ArghillàDalla sua nascita ad oggi, il Gruppo Civico NOI SIAMO ARGHILLÀ – La Rinascita ha rappresentato una voce libera, determinata e costante nella difesa dei diritti dei cittadini di Arghillà, rompendo un ... reggiotv.it

Reggio Calabria, Noi siamo Arghillà chiede chiarezza sul progetto PINQuA: l’amministrazione ha il dovere di dare risposteIl Gruppo Civico Noi siamo Arghillà – La Rinascita, alla luce di notizie appreso, intende fare piena luce sul presunto definanziamento del progetto PINQuA – PNRR destinato alla rigenerazione del qu ... strettoweb.com

Fondi #PNRR: il Gruppo Civico “Noi Siamo #Arghillà-La Rinascita” chiede chiarezza sul progetto #PINQuA - https://www.ilmetropolitano.it/2026/01/26/fondi-pnrr-il-gruppo-civico-noi-siamo-arghilla-la-rinascita-chiede-chiarezza-sul-progetto-pinqua/ #ilmetropoli - facebook.com facebook

L’Italia, che frana! Niscemi in bilico ricorda che siamo un Paese dai piedi di argilla Dal 1918 sono state 17.000 le gravi frane, con 5.939 vittime e 1,2 mld di euro l’anno di danni. Delle 750.000 frane Ue, 620.808 sono nostre Di @ErasmoDAngelis x.com