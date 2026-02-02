Noi siamo Arghillà eletto il nuovo direttivo del gruppo civico

Da reggiotoday.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla nascita a oggi: battaglie civiche, risultati e nuovi obiettivi. Il commento di Patrizia D'Aguì, riconfermata alla presidenza Un quartiere che prima viveva nell’invisibilità totale, oggi è diventato tema di discussione politica e mediatica, con attenzione da parte del Parlamento, del governo, dei media nazionali e delle principali emittenti televisive - ha ricordato D’Aguì - un cambio di passo che ha visto anche l’interesse e l’intervento del Parlamento tramite l’on. Francesco Cannizzaro e del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, oltre alla presenza costante delle televisioni nazionali che hanno acceso i riflettori su Arghillà come mai era accaduto prima.🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Noi siamo Arghillà

Eletto il nuovo Consiglio direttivo del gruppo Ucid Campania: Biagio Mataluni è il nuovo Presidente

Si è svolta a Pompei l’assemblea del Gruppo Ucid Campania, durante la quale è stato eletto il nuovo Consiglio direttivo.

Consula Provinciale degli Studenti, eletto il nuovo direttivo

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Noi siamo Arghillà

noi siamo arghillà elettoEletto il nuovo Direttivo del Gruppo Civico Noi siamo ArghillàDalla sua nascita ad oggi, il Gruppo Civico NOI SIAMO ARGHILLÀ – La Rinascita ha rappresentato una voce libera, determinata e costante nella difesa dei diritti dei cittadini di Arghillà, rompendo un ... reggiotv.it

noi siamo arghillà elettoReggio Calabria, Noi siamo Arghillà chiede chiarezza sul progetto PINQuA: l’amministrazione ha il dovere di dare risposteIl Gruppo Civico Noi siamo Arghillà – La Rinascita, alla luce di notizie appreso, intende fare piena luce sul presunto definanziamento del progetto PINQuA – PNRR destinato alla rigenerazione del qu ... strettoweb.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.