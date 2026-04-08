Elon Musk sbarca su TikTok | tra crisi e robot l’estasi del futuro

Elon Musk ha creato un profilo su TikTok e ha pubblicato un video intitolato Ad Astra. La sua presenza sulla piattaforma coincide con un periodo di crisi mondiale, caratterizzato da tensioni internazionali e innovazioni tecnologiche. La scelta di entrare nel social network arriva in un momento di grande attenzione verso le nuove tecnologie e le sfide globali. La sua attività su TikTok si inserisce in un quadro di comunicazione più ampio, che coinvolge interessi e dinamiche attuali.

Elon Musk ha inaugurato la sua presenza su TikTok con un video intitolato Ad Astra, approdando sulla piattaforma in un momento di forte tensione globale. L’operazione è avvenuta poche ore fa, mentre l’attenzione internazionale è catalizzata dagli sviluppi in Medio-Oriente e dalle strategie di Donald. L’ingresso dell’imprenditore avviene attraverso un profilo ufficiale, già dotato della spunta blu che ne certifica la validità. In meno di sessanta minuti dall’apertura, l’account ha raccolto quasi 7 mila seguaci, registrando circa 100 mila visualizzazioni per il suo primo contenuto. Il filmato, della durata di un minuto e 12 secondi, si pone come un contrappunto all’ansia generata dall’escalation dei conflitti mediorientali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Elon Musk sbarca su TikTok: tra crisi e robot l’estasi del futuro Leggi anche: Elon Musk sbarca su TikTok. Il primo video che sorprende Leggi anche: Robot umanoidi: la sfida italiana a Elon Musk e ai giganti della Cina Temi più discussi: SpaceX sbarca a Wall Street, Elon Musk deposita alla Sec la documentazione per l’ipo più grande della storia; Elon Musk assume in Italia, l’annuncio di Andrea Stroppa: per lavorare su xAI - Primaonline - Ultime notizie; Elon Musk offre fino a 260 euro al giorno in Italia: ecco per quale lavoro; La guida autonoma di Tesla verso l'approvazione in Europa. Elon Musk sbarca su TikTok. Il primo video che sorprendeNon è certo un caso che l’abbia fatto oggi, quando gli occhi e le orecchie del mondo intero sono sintonizzate su quanto sta accadendo in medio-oriente e sulle prossime mosse di Donald ... msn.com Elon Musk sbarca su ClubHouse: «Porterò l'uomo su Marte entro il 2026»C'è da segnare una data sul calendario prossimo futuro per non perdere il posto sulla navicella: 2026. Fra cinque anni esatti si potrà andare su Marte sul razzo spaziale Starhip, un viaggio comodo e ... ilmattino.it Neuracle medical technology ha lanciato sul mercato un chip cerebrale prima di Neuralink di Elon Musk. Ma la sfida non si ferma qui - facebook.com facebook xAI di Elon Musk assume anche in Italia per addestrare Grok. Fotografi, designer, esperti video, 3D, post-produzione con conoscenza dell’inglese. Lavoro in remoto, flessibile, con compenso intorno ai 260 euro al giorno. Condividete! Per candidarvi vedete co x.com