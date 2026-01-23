Durante il World Economic Forum di Davos, Elon Musk ha scherzato sulla formazione del Board of Peace, previsto con Donald Trump presidente a vita. La sua battuta, rivolta anche alle questioni geopolitiche di Groenlandia e Venezuela, ha attirato l’attenzione per il tono ironico e la riflessione sottile su temi attuali di leadership e stabilità internazionale.

Anche Elon Musk ha partecipato al World Economic Forum di Davos. Il magnate ha ironizzato sulla formazione del Board of Peace, di cui Donald Trump sarà presidente a vita. “È per la peace (pace) o per il piece (un pezzo, cioè la conquista ndr.)? – ha scherzato l’amministratore di Tesla – Un pezzo di Groenlandia, un pezzo di Venezuela”. Musk ha giocato con la somiglianza tra le parole peace, appunto pace in inglese, e piece, pezzo, in inglese. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il board è peace o piece?”: Elon Musk a Davos prende in giro Trump e ironizza su Groenlandia e Venezuela – Video

Elon Musk: “Board per Gaza per pace o per pezzo di Groenlandia?”Elon Musk ha commentato con tono critico sulla proposta del Board per Gaza, mettendo in dubbio le reali intenzioni dietro l'iniziativa.

"Vorrei vivere su Marte". Poi la battuta di Musk sul Board of piece di TrumpDurante il World Economic Forum di Davos, Elon Musk ha discusso con Larry Fink, CEO di BlackRock, co-presidente del WEF.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Il ‘Board of Peace’ di Trump: la pace come club privato; Il Board of Peace annunciato dal presidente Donald Trump; Come funziona il Board of peace per Gaza voluto e coordinato sempre da lui, Donald Trump; Cos'è il Board of Peace e perché di fatto vuole sostituire l'Onu.

Trump lancia il Board of Peace a Davos. Ecco che cos’è e chi ne fa parteNel pieno del World Economic Forum, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rilanciato una delle iniziative più controverse del suo secondo mandato: il Board of Peace, un nuovo organismo inter ... ilsole24ore.com

Nasce il Board of Peace per Gaza. L’Onu privata con 20 amici di TrumpIl presidente Usa inaugura il Consiglio di Pace: Adesso potremo fare tutto ciò che vogliamo. La firma tra alleati del tycoon e autocrati. Le slide con la mappa della nuova Striscia. msn.com

Gli spinaci di Tajani: si oppone al Board of peace di Trump, incontra Rubio il 4 febbraio, spinge per l'intesa con Merz. È contro Salvini, si blinda in FI, anti Occhiuto. L'idea di congresso anticipato - @carusocarmelo x.com

Italia e Polonia vogliono entrare nel Board of Peace per Gaza, ha detto il presidente Usa, Donald Trump, ai media presenti sull'Air Force One. La Spagna non aderisce. Sanchez: "Il Board è fuori dall'Onu". - facebook.com facebook