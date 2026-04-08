Ella Bucalo ha dichiarato di non aver mai avuto rapporti con Gioacchino Amico e ha definito ingiustificate le accuse a suo carico. Ha inoltre espresso disapprovazione per l'associazione tra la sua persona e fatti di cui si dice essere estranea, considerando tali riferimenti ingiustificati e dannosi. La sua presa di posizione si inserisce in un contesto in cui le autorità stanno indagando sulle vicende legate alle accuse mosse contro di lei.

"Trovo inaccettabile l'accostamento della mia persona a fatti e vicende a cui sono del tutto estranea. E trovo inammissibile la speculazione che, nel disprezzo della verità, da giorni viene condotta da alcuni organi di informazione sulla mia onorabilità. Nel signor Amico mi sono imbattuta solo al termine di una cena - alla quale lo stesso non ha neanche partecipato - consumata con la collega Frassinetti al termine di una giornata di lavori d'aula. Si è trattato di un incontro del tutto casuale, fugace e senza alcun significato. Per quanto ne so, Amico era venuto al ristorante per cercare di incontrare la collega Frassinetti, visto che era un politico del territorio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Ella Bucalo: "Mai intrattenuto rapporti con Gioacchino Amico. Contro di me solo calunnie"

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