Gli affari di ' ndrangheta mafia e camorra in Lombardia e i tanti rapporti di Gioacchino Amico con la politica | tra questi anche la senatrice messinese Ella Bucalo

Da feedpress.me 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le indagini sulla presenza di organizzazioni criminali di tipo mafioso in Lombardia rivelano collegamenti tra queste e alcune figure politiche. Tra i soggetti coinvolti ci sono anche rapporti con un politico di origine siciliana, noto per aver mantenuto legami con la politica locale e nazionale. Le autorità sottolineano come queste connessioni abbiano facilitato l’ingresso delle organizzazioni nel tessuto economico e sociale, permettendo loro di espandere le proprie attività attraverso l’infiltrazione degli enti pubblici.

Passa attraverso i rapporti con la politica la «'crescita imprenditoriale" delle organizzazioni criminali di tipo mafioso» che in questo modo, infiltrando "l'apparato istituzionale», riescono ad «inquinare il tessuto economico» e sociale tramite il cosiddetto «capitale sociale». E' quanto emerge dalla monumentale informativa del 2023, migliaia di pagine, agli atti dell’ indagine Hydra, della dda di Milano, che ha tra i protagonisti Gioacchino Amico, presunto referente del clan Senese in Lombardia ora pentito. Nell’atto si riportano i nomi di una quindicina di politici locali e nazionali, in alcuni casi ancora in carica, tutti del centrodestra. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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© Feedpress.me - Gli affari di 'ndrangheta, mafia e camorra in Lombardia e i tanti "rapporti" di Gioacchino Amico con la politica: tra questi anche la senatrice messinese Ella Bucalo

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